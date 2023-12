Dongzhu Ecological Environment Protection Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,81 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 8,03 CNH lag, was einer Abweichung von -18,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 8,07 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,5 Prozent ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 1,26 Prozentpunkten (0,13 % gegenüber 1,39 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. In Bezug auf Dongzhu Ecological Environment Protection wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis eines "Neutralen" langfristigen Stimmungsbilds führt.

Im Vergleich zur Branche "Industrie" hat die Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,63 Prozent erzielt, was 28,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,3 Prozent, und Dongzhu Ecological Environment Protection liegt aktuell 29,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.