Dongzhu Ecological Environment Protection Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisschätzung. Dongzhu Ecological Environment Protection weist ein KGV von 15,95 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Dongzhu Ecological Environment Protection wird auch analysiert, und obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen. Daher wird die Stimmung der Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt die 200-Tage-Linie der Aktie bei 9,49 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Der Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie von Dongzhu Ecological Environment Protection in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 32,86 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung ähnlicher Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hatte. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorrendite lag die Aktie um 34,18 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.