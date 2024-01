Dongzhu Ecological Environment Protection Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Dongzhu Ecological Environment Protection Unternehmen befindet sich derzeit auf einem neutralen Niveau in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Mit einem KGV-Wert von 15,95 liegt es auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Dongzhu Ecological Environment Protection. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur Branche "Industrie" hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,86 Prozent erzielt, was 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 52) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 56,49) führen zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Dongzhu Ecological Environment Protection auf fundamentaler und technischer Ebene neutral bewertet wird.