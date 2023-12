Dongzhu Ecological Environment Protection Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Dongzhu Ecological Environment Protection von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dongzhu Ecological Environment Protection 15. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 0. Die Redaktion stuft die Aktie daher fundamental als "Neutral" ein, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dongzhu Ecological Environment Protection derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,79 CNH, während der Kurs der Aktie (7,89 CNH) um -19,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,06 CNH, was einer Abweichung von -2,11 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Dongzhu Ecological Environment Protection weder überkauft noch überverkauft eingeschätzt. Der RSI7 liegt bei 57,53 Punkten und der RSI25 bei 53,04 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" einzustufen ist, die fundamentale Bewertung "Neutral" ist und die technische Analyse auf ein "Schlecht" und "Neutral"-Rating hindeutet.