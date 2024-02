Dongzhu Ecological Environment Protection Aktie: Aufgepasst!

Die Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 9,04 CNH erreicht, was zu einer Abweichung von -51,88 Prozent beim letzten Schlusskurs von 4,35 CNH führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,25 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -40 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 78,44 auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Aktie von Dongzhu Ecological Environment Protection eine starke Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als neutral betrachtet wird. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.