Dongyue Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Dongyue hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von -24,69 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -7,29 Prozent erzielte, liegt Dongyue mit 17,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Dongyue mit 5,25 HKD derzeit -8,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einschätzung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -23,69 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Dongyue zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einschätzung "Neutral" und wird insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dongyue derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Der Unterschied beträgt 4,63 Prozentpunkte (10,68 % gegenüber 6,04 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.