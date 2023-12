Dongyue Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Dongyue war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Wer derzeit in die Aktie von Dongyue investiert, kann eine Dividendenrendite von 10,68 % erzielen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 4,62 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie von Dongyue als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dongyue-Aktie beträgt 29,51, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 48,29 führt hingegen zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Dongyue-Aktie mit -31,03 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die Chemikalienbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Dongyue auch hier mit 22,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.