Dongyue Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Dongyue fiel im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -34,59 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,78 Prozent, wobei Dongyue mit 26,81 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dongyue-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,01, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Dongyue-Aktie bei 6,37 HKD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,6 HKD (-12,09 Prozent Abweichung) liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält Dongyue eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 5,6 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dongyue auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung ermöglicht. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.