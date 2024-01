Dongyue Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Auf Grundlage des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Dongyue als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Dongyue-Aktie liegt der RSI7 bei 23,21, was als "gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 48,07 liegt, was eine "neutral" Bewertung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "gut" Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Dongyue in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dongyue wurde in letzter Zeit unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "neutral" Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine günstigere Aktie hin. Mit einem Wert von 4,5 liegt das KGV von Dongyue unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche um 90 Prozent, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und somit ein "gut" auf Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") ergibt sich eine Rendite von -31,03 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 5,11 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Dongyue mit -36,15 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Dongyue.