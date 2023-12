Dongxu Optoelectronic Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Tunghsu Optoelectronic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um 18,67 Prozent, was einer Underperformance von -5,58 Prozent für Tunghsu Optoelectronic entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,21 Prozent, und Tunghsu Optoelectronic verzeichnete eine leichte Unterperformance von 0,12 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Tunghsu Optoelectronic-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt dieser aktuell 1,94 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,12 CNH liegt, was einer Differenz von +9,28 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 2,28 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-7,02 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe erhält die Tunghsu Optoelectronic-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tunghsu Optoelectronic zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (63,64) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend wird die Tunghsu Optoelectronic-Aktie in diesem Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.