Dongxu Optoelectronic Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenrendite von Tunghsu Optoelectronic beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,65 Prozent liegt. Daher haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik gegeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tunghsu Optoelectronic liegt bei 7, was im Vergleich zum Durchschnitt von 0 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine klare Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat intensiver diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Rendite der Aktie von Tunghsu Optoelectronic lag im vergangenen Jahr bei 13,09 Prozent, was 1,53 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite bei 20,55 Prozent, wobei Tunghsu Optoelectronic 7,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.