Dongxu Optoelectronic Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Dividendenpolitik von Tunghsu Optoelectronic erhält von Analysten eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Tunghsu Optoelectronic eine positive Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,94 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,2 CNH eine Abweichung von +13,4 Prozent aufweist. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt dagegen zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Im fundamentale Teil erhält Tunghsu Optoelectronic eine neutrale Bewertung aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 7,65, das auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Das Stimmungsbild bezüglich Tunghsu Optoelectronic hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was positiv bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Insgesamt erhält Tunghsu Optoelectronic für die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung, in der technischen Analyse und auf fundamentaler Basis eine neutrale Bewertung und im Sentiment und Buzz eine gute Bewertung.