Dongxing Securities Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Dongxing Securities von Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden kann. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zudem hat die Redaktion 3 klare "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dongxing Securities als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 42,42 und der RSI25 liegt bei 46,32, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Dongxing Securities im letzten Jahr eine Rendite von 5,71 Prozent erzielt, was 2,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,53 Prozent, wobei Dongxing Securities 0,81 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Dongxing Securities-Aktie bei 8,41 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,7 CNH (+3,45 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie von Dongxing Securities also auch auf der Ebene der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.