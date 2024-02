Dongxing Securities Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Dongxing Securities-Aktie wird derzeit technisch betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie beträgt aktuell 8,32 CNH, der letzte Schlusskurs liegt bei 8,22 CNH, was einer Abweichung von -1,2 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, erhält man einen Wert von 8,08 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,73 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Dongxing Securities-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dongxing Securities liegt bei 48,08, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Dongxing Securities-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung besteht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Dongxing Securities-Aktie. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch an, dass Dongxing Securities derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.