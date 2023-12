Dongwu Cement im Check!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dongwu Cement wird als neutral bewertet, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negativen Ausschläge wurden verzeichnet, und auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dongwu Cement beschäftigt.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 987,37, was einen Abstand von 1821 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,39 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Dongwu Cement in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,03 Prozent, was eine Underperformance von -9,82 Prozent im Branchenvergleich für Dongwu Cement bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 9,82 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Dongwu Cement durchschnittlich ist und eine normale Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt unserer Messung nach kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Bewertung, des Branchenvergleichs des Aktienkurses und des Sentiments und Buzz im Internet.