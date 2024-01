Dongwu Cement Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Dividendenpolitik von Dongwu Cement erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,9 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In der technischen Analyse wird die Dongwu Cement auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,51 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,65 HKD liegt, was einer Abweichung von -24,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 2,96 HKD zeigt eine Abweichung von -10,47 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Wert einstuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Dongwu Cement im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,52 Prozent erzielt, was 13,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt 4,99 Prozent, wobei Dongwu Cement aktuell 13,52 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Dongwu Cement eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.