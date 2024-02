Dongwu Cement Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Dongwu Cement hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Jahresperformance von -31,36 Prozent verzeichnet, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Baumaterialien-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -9,79 Prozent, wobei Dongwu Cement mit 21,57 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dongwu Cement 987, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Baumaterialien" eine Überbewertung darstellt. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dongwu Cement beschäftigt hat.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Dongwu Cement als Neutral-Titel eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 40 und einem RSI25-Wert von 50,24. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.