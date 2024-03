Dongwu Cement Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) der Dongwu Cement zeigt einen Wert von 54,55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Dongwu Cement im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,36 Prozent erzielt, was 27,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um die Dongwu Cement weisen auf eine vermehrte negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dongwu Cement liegt aktuell bei 987,37, während der Branchendurchschnitt bei 34,27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.