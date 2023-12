Dongjiang Environmental Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Dongjiang Environmental hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -8,75 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dongjiang Environmental im Branchenvergleich um -24,18 Prozent schlechter abschneidet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -2,14 Prozent im letzten Jahr, wobei Dongjiang Environmental um 30,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Dongjiang Environmental derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,17 % für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Mit einer Differenz von 10,17 Prozentpunkten wird das Unternehmen als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich positive Meinungen zu Dongjiang Environmental in den letzten zwei Wochen gehäuft haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Dongjiang Environmental als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,25 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 209,92 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".