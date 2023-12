Dongjiang Environmental Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Dongjiang Environmental-Aktie wird aktuell unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,52 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch aus technischer Sicht wird die Aktie negativ eingestuft. Mit einem Kurs von 1,64 HKD liegt sie sowohl 11,35 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch 28,07 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Fundamentale Gesichtspunkte hingegen deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14 liegt, während vergleichbare Unternehmen ein KGV von 206 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung. Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte eine Gesamtbewertung der Dongjiang Environmental-Aktie als "Schlecht".

