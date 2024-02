Dongjiang Environmental Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dongjiang Environmental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,09 HKD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,65 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -21,05 Prozent und ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,69 HKD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Dongjiang Environmental waren. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Dongjiang Environmental auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Dongjiang Environmental mit -37,15 Prozent um mehr als 29 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und mit 32,14 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die bei -5,01 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aktuell bietet die Aktie von Dongjiang Environmental eine Dividendenrendite von 0 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 11,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Diese niedrige Dividendenrendite führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.