Dongjiang Environmental Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Dongjiang Environmental-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dongjiang Environmental-Aktie hat einen Wert von 84, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Dongjiang Environmental.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -32,94 %, was zu einer Underperformance von -24,18 % im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 30,79 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Dongjiang Environmental ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Dongjiang Environmental-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.