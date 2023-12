Dongguang Chemical Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Anleger-Sentiment für Dongguang Chemical bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Dongguang Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,76 Prozent erzielt, was 11,85 Prozent über dem Durchschnitt (-8,09 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,09 Prozent, und Dongguang Chemical übertrifft diesen Wert derzeit um 11,85 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 4, was einer negativen Differenz von -2,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" entspricht. Aus diesem Grund erhält Dongguang Chemical eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Dongguang Chemical bei einem RSI-Niveau von 100 und einem RSI25 von 100 eine "Schlecht"-Einschätzung aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".