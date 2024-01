Dongguang Chemical Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Dongguang Chemical-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,06 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,94 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung zeigten eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für Dongguang Chemical weist kaum Änderungen auf. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 13,87 % und der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage um 8,48 % unter dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt liegt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Dongguang Chemical im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,18, was einem Abstand von 74 % gegenüber dem Branchen-KGV von 43,04 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.