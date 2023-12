Dongguan R.commerc. H Yc1 Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der Dongguan Rural Commercial Bank-Aktie liegt derzeit bei 51. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,17 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,01 HKD. Der aktuelle Schlusskurs von 7,18 HKD weicht um +2,43 Prozent ab und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, dessen Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in Bezug auf die Stärke der Diskussion noch auf die Veränderung des Stimmungsbildes wurden signifikante Unterschiede ausgemacht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Dongguan Rural Commercial Bank diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Dongguan Rural Commercial Bank somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.