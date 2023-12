Dongguan R.commerc. H Yc1 Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Aktuell liegt der RSI der Dongguan Rural Commercial Bank-Aktie für die letzten 7 Tage bei 60, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dongguan Rural Commercial Bank.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,02 HKD, nur geringfügig unter dem aktuellen Schlusskurs von 7 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (7,06 HKD) zeigt nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Dongguan Rural Commercial Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Dongguan Rural Commercial Bank konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend betrachtet unsere Analysten die Stimmung auf sozialen Plattformen und stellten fest, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Dongguan Rural Commercial Bank hinsichtlich der Stimmung.