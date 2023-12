Dongguan R.commerc. H Yc1 Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Dongguan Rural Commercial Bank bleibt neutral, so eine Analyse sozialer Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen hervorgehoben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments. Insgesamt wird die Dongguan Rural Commercial Bank auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 51, während der RSI der letzten 25 Tage bei 48,17 liegt, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,01 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 7,18 HKD weicht nur um 2,43 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nichts Wesentliches geändert. Die Masse der Marktteilnehmer zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Zusammenfassend erhält die Dongguan Rural Commercial Bank aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung als "Neutral".