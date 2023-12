Dongguan Kingsun Optoelectronic Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Dongguan Kingsun Optoelectronic beträgt das aktuelle KGV 113. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Dongguan Kingsun Optoelectronic weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dongguan Kingsun Optoelectronic verläuft aktuell bei 2,9 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,85 CNH aus dem Handel. Der Abstand von -1,72 Prozent führt zu einer Einstufung als "Neutral". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,78 CNH angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +2,52 Prozent und ebenfalls einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Dongguan Kingsun Optoelectronic in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Dongguan Kingsun Optoelectronic wurden in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivitäten gemessen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Dongguan Kingsun Optoelectronic liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten und der RSI25 bei 42,03, was auf eine neutrale Bewertung hinausläuft. Zusammen erhält das Dongguan Kingsun Optoelectronic-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.