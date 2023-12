Dongguan Development Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Dongguan Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,68 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche durchschnittlich um -0,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dongguan Development im Branchenvergleich eine Outperformance von +21,72 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,05 Prozent, und Dongguan Development übertraf diesen Durchschnitt um 21,73 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist Dongguan Development ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,17 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" weist einen ähnlichen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Entwicklung des Aktienkurses betrachtet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,78 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 10,47 CNH (+7,06 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 10,6 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-1,23 Prozent). Daher erhält die Aktie hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Dongguan Development basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen über Dongguan Development in sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Anlegerstimmung wird die Aktie von Dongguan Development als angemessen bewertet und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.