Dongguan Aohai Technology Co Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analyse der Aktienkurse von Dongguan Aohai durch unsere Analysten ergab, dass die Stimmung auf den sozialen Plattformen neutral ist. Obwohl die Kommentare und Befunde neutral waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wurde das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und erhielt daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhielt Dongguan Aohai für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Dongguan Aohai liegt bei 35,55, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhielt die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Dongguan Aohai derzeit -3,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wurde die Aktie mit einer Distanz von +5,81 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.