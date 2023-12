Dongguan Aohai Technology Co Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI des Dongguan Aohai liegt bei 69,72, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 59,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Dongguan Aohai. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat Dongguan Aohai in den letzten Monaten ein positives Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Ebenso konnte eine positive Änderung in der Stimmung identifiziert werden, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Dongguan Aohai somit als "Gut"-Wert eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Dongguan Aohai aktuell 6,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Hingegen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +3 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für die Aktie insgesamt eine charttechnische Einschätzung als "Neutral" für beide Zeiträume.