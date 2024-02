Dongfeng Motor Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Dongfeng Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobil"-Branche im Durchschnitt um -14 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,68 Prozent für Dongfeng Motor bedeutet. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -4,88 Prozent, wobei Dongfeng Motor 24,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Dongfeng Motor besonders negativ diskutiert. An vier Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Dongfeng Motor wurde langfristig eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dongfeng Motor liegt bei 51,85 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 61,04 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Dongfeng Motor.