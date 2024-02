Dongfeng Motor Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "BNC":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dongfeng Motor liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Dongfeng Motor zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Automobile", der momentan bei 14 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Die Stimmung gegenüber Dongfeng Motor ist größtenteils negativ, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Dongfeng Motor-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,96 HKD lag, was einem Unterschied von -14,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (3,48 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,94 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schneidet Dongfeng Motor im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (5,11 %) mit einer Dividende von 8,5 % deutlich besser ab, was eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für Dongfeng Motor, sowohl in Bezug auf das KGV, die Stimmung und die technische Analyse, wobei die Dividende als positiv bewertet wird.