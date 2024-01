Dongfeng Electronic Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Dongfeng Electronic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Dongfeng Electronic eine Underperformance von -1,61 Prozent verzeichnet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,46 Prozent, wobei Dongfeng Electronic 5,82 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wurde eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Dongfeng Electronic-Aktie derzeit mit einem Wert von 57,73 als "Neutral" eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 73, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dongfeng Electronic eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Dongfeng Electronic daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Dongfeng Electronic von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dongfeng Electronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,47 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (10,67 CNH) um -6,97 Prozent. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 11,77 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von -9,35 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Dongfeng Electronic-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.