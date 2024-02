Dongfeng Electronic Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Dongfeng Electronic liegt bei 0,53, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 57,31 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Dongfeng Electronic bei 9,38 CNH und ist damit um -15,65 Prozent vom GD200 (11,12 CNH) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 10,18 CNH, was zu einem Abstand von -7,86 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses auf Basis von 50 und 200 Tagen ist daher ebenfalls "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Dongfeng Electronic im letzten Jahr eine Rendite von -12,74 Prozent erzielt, was 1,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -13,37 Prozent, und Dongfeng Electronic liegt 0,63 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Dongfeng Electronic wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.