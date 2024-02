Dongfeng Electronic Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers bestimmen kann. Der RSI der Dongfeng Electronic-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 61,83 im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dongfeng Electronic verläuft aktuell bei 11,15 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 8,68 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -22,15 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 10,44 CNH und einem Abstand von -16,86 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Dongfeng Electronic-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Dongfeng Electronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,58 Prozent, was eine Underperformance von -10,18 Prozent im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche und von 8,83 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bedeutet. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.