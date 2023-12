Bank of Mellon Aktie: Gut oder schlecht?

Die Bank Of Mellon hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs steht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bank Of Mellon-Aktie derzeit überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25). Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung. Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch neutral. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Bank Of Mellon als "Neutral", sowohl aufgrund ihrer vergangenen Einschätzungen als auch in Bezug auf den aktuellen Kurs. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Analysten erwarten eine leichte Kursentwicklung von -0,43 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 51,4 USD.

Bank of Mellon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Bank of Mellon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bank of Mellon-Analyse.

Bank of Mellon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...