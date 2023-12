Dongfeng Electronic Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Saverone 2014":

Der Aktienkurs von Dongfeng Electronic hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,57 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Dongfeng Electronic in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -1,29 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 6,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Dongfeng Electronic 5,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Dongfeng Electronic ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Dongfeng Electronic derzeit bei 11,23 CNH und damit -4,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -2,01 Prozent und somit ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI der Dongfeng Electronic liegt bei 44,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,4 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage des RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dongfeng Electronic ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings ergibt sich aus einer Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung, da hier 7 Schlecht- und 1 Gut-Signal identifiziert wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.