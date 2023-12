Dongfang Electronics Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Dongfang Electronics-Aktie befindet sich derzeit in einer charttechnischen Bewertung mit einem Kurs von 7,62 CNH, was einem Abstand von -11,5 Prozent vom GD200 (8,61 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,75 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,68 Prozent beträgt. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung der Dongfang Electronics-Aktie als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Dongfang Electronics beträgt derzeit 0,96 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 0,64 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt von 0,31 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 55,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Dongfang Electronics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,3 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Dongfang Electronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,09 Prozent erzielt, was 0,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,04 Prozent, wobei die Aktie um 0,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.