Dongfang Electric tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dongfang Electric-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 34,91 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für die Dongfang Electric-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dongfang Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,45 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 8,77 HKD weicht um +3,79 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (7,66 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+14,49 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dongfang Electric-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Dongfang Electric geäußert wurden. Zudem lassen sich sieben positive Handelssignale ermitteln. Allerdings überwiegen insgesamt die schlechten Signale, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Im Branchenvergleich fällt auf, dass die Aktie von Dongfang Electric im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor sowie der "Elektrische Ausrüstung"-Branche deutlich schlechter abschneidet. Mit einer Rendite von -28,68 Prozent liegt sie mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors und mit 20,52 Prozent unter dem der Branche. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

