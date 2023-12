Dongfang Electric ist zurück!

Der Aktienkurs von Dongfang Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,2 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche durchschnittlich um -0,16 Prozent, was Dongfang Electric zu einer Underperformance von -34,04 Prozent in dieser Branche führt. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -0,1 Prozent, wobei Dongfang Electric um 34,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Dongfang Electric bei 13,98 CNH und damit -3,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,19 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Dongfang Electric beträgt derzeit 18,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie aktuell überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Dongfang Electric weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen in Bezug auf Dongfang Electric war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Dongfang Electric daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.