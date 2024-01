Dongfang Electric Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dongfang Electric beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 34,17 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Dongfang Electric, der bei 52,99 liegt, führt zu einer "Neutral" Bewertung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 16,55 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,36 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 14,55 CNH, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Dongfang Electric mit einer Rendite von -34,2 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 1,82 Prozent, liegt Dongfang Electric mit 36,02 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Dongfang Electric ist jedoch positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".