Dongfang Electric Aktie: Schlechte Nachrichten!

Dongfang Electric: Aktienbewertung und Branchenvergleich

Die Dividendenrendite von Dongfang Electric beträgt 5,1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (6,32 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 1,21 Prozentpunkte beträgt.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Nach Analyse der sozialen Plattformen und der Handelssignale wird die Aktie von Dongfang Electric als "Gut" bewertet, da die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen aufgegriffen wurden. Jedoch ergibt die Betrachtung der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung.

Der Aktienkurs von Dongfang Electric erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,48 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 26,33 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -8,2 Prozent, und Dongfang Electric liegt aktuell 25,28 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Dongfang Electric derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 8,46 HKD, und der Kurs der Aktie (8,71 HKD) verläuft um +2,96 Prozent darüber. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung als "Neutral". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 7,62 HKD, was einer Abweichung von +14,3 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert.

Insgesamt wird die Aktie von Dongfang Electric aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Schlecht" eingestuft, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Stimmung und den Branchenvergleich, als auch in der technischen Analyse.