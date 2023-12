Dongfang Electric Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Dongfang Electric beträgt 97,22, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 76,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Dongfang Electric von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich eine "Neutral"-Stimmung der Anleger. Die Redaktion fand 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale und ordnet daher eine "Gut" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Das Unternehmen wurde jedoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Dongfang Electric-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,88 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,41 CNH liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,76 CNH, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs. In Summe wird Dongfang Electric auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

