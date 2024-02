Dongfang ElectricLtd Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Dongfang Electric-Aktie erzielt eine Dividendenrendite von 5,1 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche weist eine Dividendenrendite von 6,55 Prozent auf, was zu einer Differenz von -1,45 Prozent zur Dongfang Electric-Aktie führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Dongfang Electric liegt bei 30,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso ergibt die RSI25-Analyse einen Wert von 44,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Neutral" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dongfang Electric-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 8,78 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,2 HKD, was einen Unterschied von -18 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,79 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält Dongfang Electric eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dongfang Electric-Aktie aktuell 6,2, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.