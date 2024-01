Dongfang ElectricLtd Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für Dongfang Electric bei 40,15, was auf "Neutral" hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich mit einem Wert von 51 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher beim RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Für Dongfang Electric wird eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dongfang Electric diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch insgesamt eine "Gut"-Bewertung resultiert.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Dongfang Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,2 Prozent erzielt, was 35,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 1,74 Prozent, wobei Dongfang Electric 35,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.