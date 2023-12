Dongfang ElectricLtd Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100, wobei eine Ausprägung von 97,22 für Dongfang Electric zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 76,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den sozialen Medien mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich liegt Dongfang Electric mit einer Rendite von -34,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor um mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,18 Prozent aufweist, liegt Dongfang Electric mit 33,03 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Dongfang Electric in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als besonders positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung, basierend auf 5 Gut- und 3 Schlecht-Signalen.

Um mehr Informationen zu dieser Aktie zu erhalten, kann der Relative Strength Index (RSI) und die Anleger-Stimmung von großen Vorteil sein.