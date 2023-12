Dong Feng Automobile Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dongfeng Automobile in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie vom Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Dongfeng Automobile mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Daher wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating gegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,53 Prozent vom aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs um -8,4 Prozent unter diesem Wert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Dongfeng Automobile für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat Dongfeng Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 13,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,58 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Dongfeng Automobile mit 13,48 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Dongfeng Automobile als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 63,04, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert von 62,02 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

