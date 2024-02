Dong Feng Automobile Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Dongfeng Automobile wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb wir dem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Dongfeng Automobile weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 46,73. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 5,9 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,54 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 5,78 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dongfeng Automobile daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Dongfeng Automobile im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Aktie 6,31 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -11,8 Prozent, wobei Dongfeng Automobile aktuell 5,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

