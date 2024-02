Dong Fang Hui Le Aktie: Alles kein Problem!

Dong Fang Hui Le: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Aktie von Dong Fang Hui Le wird derzeit hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält die Aktie von Dong Fang Hui Le daher in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dong Fang Hui Le-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Dong Fang Hui Le derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Differenz zum Branchendurchschnitt bei -90,93%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Dong Fang Hui Le derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,27 USD, wobei der Kurs der Aktie (4,5 USD) um +5,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,5 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Dong Fang Hui Le, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.